Frassinetti a Tgcom24: "Rispetto e prevenzione partono da scuola"

Il sottosegretario del Ministero dell'Istruzione e del Merito interviene sul caso di La Spezia e sul tema della violenza tra i giovani, ribadendo il ruolo dell'educazione civica, rispetto e della prevenzione a scuola
Paola Frassinetti è intervenuta a TgCom24 per affrontare il tema della violenza tra i giovani e il ruolo centrale della scuola nella prevenzione, a partire dal recente caso avvenuto a La Spezia. Il sottosegretario del Ministero dell'Istruzione e del Merito richiama l'attenzione su dinamiche di gelosia e possesso, ribadendo che: "Il possesso non è amore".
Sul fronte sicurezza, Frassinetti sottolinea le misure adottate dal governo: dal voto in condotta, che se troppo basso oltre alla bocciatura può comportare i servizi sociali, all'inasprimento delle pene per le aggressioni, soprattutto se colpiscono insegnanti e personale scolastico. Tutto, al netto che gli episodi gravi "sono diminuiti negli ultimi due anni, da 20 a quattro". Attenzione anche all'uso del cellulare, spesso veicolo di comportamenti violenti, e al rafforzamento degli strumenti contro bullismo e cyberbullismo.