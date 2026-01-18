Frassinetti a Tgcom24: "Rispetto e prevenzione partono da scuola"

Paola Frassinetti è intervenuta a TgCom24 per affrontare il tema della violenza tra i giovani e il ruolo centrale della scuola nella prevenzione, a partire dal recente caso avvenuto a La Spezia. Il sottosegretario del Ministero dell'Istruzione e del Merito richiama l'attenzione su dinamiche di gelosia e possesso, ribadendo che: "Il possesso non è amore".