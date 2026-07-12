Intervista a Tgcom24

Frankie Hi-Nrg a "Intelligenze artificiali": "Per non farsi mangiare dall'IA bisogna avere un'idea e difenderla"

"L'unico modo per farlo è realizzare quell'idea"

12 Lug 2026 - 13:38
12:50 
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