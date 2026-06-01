nell'oceano atlantico

Francia, petroliera legata alla Russia bloccata al largo delle coste della Bretagna

Si tratta dell'imbarcazione Tagor, già soggetta a sanzioni internazionali

01 Giu 2026 - 16:23
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