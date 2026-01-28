Francia, incendio in un hotel di lusso a Courchevel: 300 evacuati

Un maxi incendio è scoppiato nel sottotetto di un hotel a cinque stelle nella stazione sciistica di Courchevel, nel dipartimento della Savoia, sulle Alpi francesi. Trecento persone sono state evacuate. Oltre cento vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento delle fiamme. "I pompieri lavorano in condizioni molto difficili, con l'apporto di ossigeno", ha spiegato Vanina Nicoli, prefetto della Savoia. Non risulterebbero dispersi. Sul rogo è stata aperta un'indagine.