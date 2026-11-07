Francia, altro sabato di proteste: i gilet gialli pronti a scendere in piazza nonostante i divieti
48 ore dopo lo sciopero generale, ritorna la protesta contro il caro vita e le politiche di Macrondi Leonardo Panetta
A ormai un mese dall’inizio delle mobilitazioni, la conflittualità resta alta. Il primo ministro Lecornu convoca le parti sociali per provare a spegnere l'incendio ma per André Vallini, già deputato, senatore e segretario di stato con il presidente Hollande, il governo è in un vicolo cieco data la situazione in cui versa il Paese.