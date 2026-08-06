i ricordi sui social

Francesco Guccini, il cordoglio del mondo della musica e non solo

Le istituzioni, il mondo della politica, quello della musica e dello spettacolo salutano e omaggiano il cantautore"scomparso a 86 anni

di Paola Cambiaghi
06 Ago 2026 - 19:15
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