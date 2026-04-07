Firenze, pony Lilli va operata: scatta la mobilitazione per la raccolta fondi

Appena tornata dall'ospedale veterinario, la pony Lilli, zoppicando, si avvicina all'amica, Rosetta. "La generosità degli umani mi ha salvato la vita", sembra dirle, mentre si fa consolare affettuosamente e racconta la sua disavventura a lieto fine. "Lilli si era ferita gravemente incastrando la zampa in una recinzione e rischiava la morte", racconta Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection (IHP), a Montaione, nel Fiorentino. Ora Lilli è salva grazie alle donazioni delle persone che hanno risposto all'appello. Migliaia di euro raccolti in pochissimo tempo per l'intervento operatorio. Ora la attende una lunga riabilitazione, che svolgerà in un centro equestre in provincia di Roma.