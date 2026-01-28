Firenze, ecco com'è un laboratorio dei narcos

A Firenze un'operazione dei carabinieri ha smantellato un laboratorio dei narcos. Sono stati sequestrati dai militari 34 chili di cocaina purissima. Il blitz dell'Arma è andato in scena in un'azienda di Fucecchio: quattro gli arresti tra trafficanti e un chimico alle prese con il prodotto. La droga arrivava dal Sud America, per farla arrivare era fatta trasportare impregnata nei vestiti.