Viaggio, assistenza e visto per l'Italia tutto compreso: fioccano in Rete le offerte degli scafisti per raggiungere l'Italia. Il periodo è propizio, "alta stagione" direbbero in una normale agenzia di viaggi: qualcosa di simile accade sui social, dove le traversate verso le nostre coste vengono pubblicizzate come se fossero pacchetti vacanze per famiglie. Imbattersi in questi annunci è semplice: il quotidiano Il Tempo ne ha individuati diversi. Di solito sono scritti in arabo o bengalese e spesso hanno ben visibili anche i numeri di telefono da chiamare.