LA MARINA DI HELSINKI SI PREPARA

Finlandia, le esercitazioni anti-Russia nel Mar Baltico

I militari si stanno preparando a scongiurare e contrastare attacchi alle infrastrutture sottomarine e cavi

17 Set 2026 - 17:30
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