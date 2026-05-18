Festival di Cannes, la sezione "Classic" omaggia i giganti del cinema italiano

Una delle polemiche che accompagnano la settantanovesima edizione del festival di Cannes è l'assenza di film italiani nel concorso principale in una rassegna che - storicamente - è stata una vetrina molto generosa con il cinema tricolore. Ma, a ben guardare, nella sezione "Cannes Classic", dedicata alla storia del cinema, vengono omaggiati alcuni giganti della nostra settima arte: sbarcherà sulla croisette Dario Argento, non nelle vesti di maestro del brivido, ma per presentare il restauro di "Metti una sera a cena" di Giuseppe Patroni Griffi, presentato anche "L'innocente" di Luchino Visconti.