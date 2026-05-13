Cannes, il cinema torna a illuminare la Costa Azzurra

Il red carpet, il tappeto rosso, anzi il "tapis rouge" inaugurale della settantanovesima edizione del Festival di Cannes illumina, anzi abbaglia il mondo del cinema con un'eleganza, letteralmente, senza tempo. Sulla Croisette dive che appartengono a una diversa dimensione spaziotemporale impartiscono una lezione di stile capace di ingannare l'anagrafe: Jane Fonda, a 88 anni, ha sfilato sfoggiando capelli grigi mossi e vaporosi, e un abito scuro aderentissimo ricoperto di paillettes dall'effetto liquido.