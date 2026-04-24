Festa della Liberazione, oltre 6 milioni di persone in viaggio

Secondo Assoturismo, per il weekend della Festa della Liberazione si stimano circa 4 milioni e 700 mila pernottamenti distribuiti lungo tutta la penisola. Saranno oltre 6 milioni i viaggiatori, di cui la metà in coppia. La spesa media si aggira attorno ai 525 euro (dati Confturismo-Confcommercio). Numeri trainati soprattutto da vacanze di breve durata, spesso last minute e orientate verso destinazioni facilmente raggiungibili. È il turismo di prossimità, ormai consolidato, a fare la parte del leone: città d’arte, borghi, mete naturalistiche, mare e montagna si confermano le scelte preferite. Il Nord-Est e il Nord-Ovest guidano la classifica, sostenuti in particolare da regioni come Trentino-Alto Adige e Lombardia. Il Centro tiene grazie alla Toscana, mentre il Sud e le isole mostrano segnali più moderati, con alcune punte positive in Sardegna, Puglia e Sicilia. Le scelte dei viaggiatori sono sempre più influenzate da variabili esterne come le tensioni geopolitiche. E se da un lato cresce l’interesse per le destinazioni nazionali, considerate più gestibili e rassicuranti, dall’altro si rafforza anche l’appeal dell’Italia per i viaggiatori europei alla ricerca di mete a breve raggio. Il settore si prepara già alla stagione estiva, che si preannuncia impegnativa anche sul fronte occupazionale. Le imprese del comparto turistico e della ristorazione stanno intensificando la ricerca di personale, con centinaia di migliaia di ingressi previsti tra aprile e giugno.