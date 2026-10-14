Festa del cinema di Roma, sul red carpet debutta""Il rumore delle cose nuove"

Il rumore delle cose nuove si accompagna a quello ovattato dei passi sul tappeto rosso e al suono meccanico dei clic degli scatti dei fotografi. Si intitola cosi', "Il rumore delle cose nuove", il film di Paolo Genovese che inaugura su un red carpet ricco di ospiti la 21esima edizione della Festa del cinema di Roma. Con un cast corale pieno di stelle italiane, racconta un intreccio di storie che collega diverse coppie, tra amori, tradimenti e la ricerca di un nuovo senso di paternità e maternità. Oltre l'Italia, Hollywood torna sul Tevere: alla rassegna parallela "Alice nella città" riceve un premio la prima star americana del festival: Susan Sarandon.