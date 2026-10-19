Festa del cinema di Roma, a Javier Bardem il premio alla carriera

Carisma e fascino iberico: Javier Bardem conquista il tappeto rosso, anzi "l'alfombra roja", del festival capitolino. L'attore spagnolo, campione del cinema europeo a Hollywood insieme alla moglie Penelope Cruz, riceve un premio speciale alla carriera direttamente dalle mani del regista Paolo Sorrentino. Premio Oscar nel 2008 per la sua magistrale interpretazione del killer psicopatico di "Non è un paese per vecchi", Bardem è la metà di un'autentica "power couple" del mondo dello spettacolo: con la moglie si sono conosciuti nel 1992, sposati nel 2010 e oggi hanno due figli. La prossima star a cui verrà consegnato il premio alla carriera alla festa del cinema sarà Julianne Moore.