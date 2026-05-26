Costa quasi 500mila euro

Ferrari, ecco Luce: il primo bolide elettrico del Cavallino

La casa automobilistica di Maranello ha presentato la sua prima auto full-electric, ha una velocità massima di 310 km/h

26 Mag 2026 - 17:31
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