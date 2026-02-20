Leggenda dei motori

Ferrari, al museo di Modena la mostra "The Greatest Hits" sul rapporto tra la rossa e gli artisti

Ogni macchina esposta appartiene o è appartenuta a un grande della musica, e ne rivela la personalità

di Eleonora Rossi Castelli
20 Feb 2026 - 18:55
Leggenda tra leggende: la rossa e le star della musica fanno un binomio da copertina. Si chiama, non a caso, "The Greatest Hits" la mostra appena inaugurata al museo Ferrari di Modena. Ogni Ferrari esposta appartiene o è appartenuta a un grande della musica, e ne rivela la personalità. A ognuno il suo stile, e il suo motore.

