Ferrari, al museo di Modena la mostra "The Greatest Hits" sul rapporto tra la rossa e gli artisti
Ogni macchina esposta appartiene o è appartenuta a un grande della musica, e ne rivela la personalitàdi Eleonora Rossi Castelli
Leggenda tra leggende: la rossa e le star della musica fanno un binomio da copertina. Si chiama, non a caso, "The Greatest Hits" la mostra appena inaugurata al museo Ferrari di Modena. Ogni Ferrari esposta appartiene o è appartenuta a un grande della musica, e ne rivela la personalità. A ognuno il suo stile, e il suo motore.