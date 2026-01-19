Federica Pellegrini sulle convulsioni della figlia: "Paura incredibile, tanti genitori come noi"

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ospiti a "Verissimo", rivelano di aspettare una bambina e ripercorrono insieme a Silvia Toffanin i giorni in cui la loro primogenita Matilde era in ospedale a causa delle convulsioni febbrili. Una circostanza vissuta con grande preoccupazione, in cui ci si sente "impotenti", come ha spiegato Matteo Giunta prima di lasciare la parola alla Pellegrini.