Intonata la canzone "Come nelle favole"

Compleanno a Parigi per Federica Panicucci... nel segno di Vasco Rossi

La conduttrice televisiva ha condiviso i festeggiamenti per il suo 59° compleanno tramite i social, con diverse storie e post

29 Ott 2026 - 16:30
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