LO "STACCHETTO"

Federica Nargi e Costanza Caracciolo, il balletto che le riporta ai tempi delle Veline

La mora e la bionda hanno partecipato a Striscia la Notizia dal 2008 al 2012

30 Ott 2026 - 15:33
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