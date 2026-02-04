Famiglia nel bosco: un nuovo documento tende la mano ai genitori
Intanto dall'Australia è in arrivo in Abruzzo la sorella di Catherine, Rachael, che è psicologa e darà garanzie sull'educazione dei nipotidi Ilaria Liberatore
Un nuovo documento sembra tendere la mano a Nathan e Catherine, suggerendo che i bambini debbano tornare a casa quanto prima. Intanto è in arrivo, in aiuto della famiglia nel bosco, una delle sorelle di mamma Catherine, Rachael. Psicologa e docente universitaria darà garanzie sull'educazione dei nipoti e potrebbe chiedere di farli rientrare in Australia dai nonni in attesa di una decisione definitiva più favorevole alla coppia anglo-australiana.