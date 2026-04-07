Falcon 9 decolla con Starlink: spettacolo notturno nei cieli della California
Lancio riuscito dalla base di Vandenberg con i satelliti che prenderanno posto in orbita per espandere la rete globale
Il razzo Falcon 9 ha solcato il cielo notturno di Anaheim, California, trasportando i satelliti Starlink nel corso dell’ultimo lancio di SpaceX. Il decollo dalla base di Vandenberg è stato accompagnato da scie di fumo visibili anche dietro i cartelli stradali, regalando un suggestivo spettacolo notturno.