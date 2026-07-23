L'appuntamento

Fabrizio Gifuni al Giffoni Festival: "Mi aspetto una nuova sorpresa, torno 12 anni dopo"

Il celebre attore: "Non vedo l'ora di rispondere a tutte le domande dei bimbi"

23 Lug 2026 - 16:02
00:42 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
giffoni festival
fabrizio gifuni
video evidenza