Ex Ilva, la protesta degli operai: "Siamo padri di famiglia, vogliamo soluzioni"

Esplode la rabbia all'ex Ilva. Dopo l'assemblea tenuta davanti allo stabilimento di Taranto, Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno annunciato uno sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori dell'appalto, fino alle 7 di domani, mentre si sono verificati anche i blocchi stradali. La protesta è stata proclama dopo la conferma dei giudici di Milano per la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto nei tempi stabiliti dal decreto della Corte d'Appello, quindi entro la fine di ottobre.