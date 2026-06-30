IN UN CENTRO IPPICO

Evento rarissimo nel Fiorentino: nati due puledri gemelli

Si chiamano Cosimo e Jole, hanno poche ore di vita ma sono già delle star

di Stella Carrara
30 Giu 2026 - 14:24
01:27 
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