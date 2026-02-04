Etna, un cane robot per fiutare i fumi vulcanici
Il cane robot viene impiegato in operazioni che potrebbero rivelarsi potenzialmente dannose per l'essere umano"
Sull'Etna c'è un cane che "scorrazza" da una parte all'altra. Non si tratta, però, dell'animale a cui tutti siamo abituati ma bensì di un cane robot. L'esemplare viene impiegato per raccogliere dati utili alla ricerca in territori pericolosi e/o imprevedibili, come ad esempio i vulcani. Sull'Etna, in particolare, il cane robot ha il compito di fiutare i fumi vulcanici che possono aiutare gli esperti a prevedere le eruzioni. Un incarico, questo, che potrebbe rivelarsi potenzialmente dannoso per gli esseri umani in quanto i fumi vulcanici contengono un'elevata quantità di gas tossico.