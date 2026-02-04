Per prevedere le eruzioni

Etna, un cane robot per fiutare i fumi vulcanici

Il cane robot viene impiegato in operazioni che potrebbero rivelarsi potenzialmente dannose per l'essere umano"

04 Feb 2026 - 11:59
00:43 
videovideo

Sull'Etna c'è un cane che "scorrazza" da una parte all'altra. Non si tratta, però, dell'animale a cui tutti siamo abituati ma bensì di un cane robot. L'esemplare viene impiegato per raccogliere dati utili alla ricerca in territori pericolosi e/o imprevedibili, come ad esempio i vulcani. Sull'Etna, in particolare, il cane robot ha il compito di fiutare i fumi vulcanici che possono aiutare gli esperti a prevedere le eruzioni. Un incarico, questo, che potrebbe rivelarsi potenzialmente dannoso per gli esseri umani in quanto i fumi vulcanici contengono un'elevata quantità di gas tossico. 