Essere umano e robot si sfidano in una gara di corsa

È stato chiamato "Bolt", dal nome della leggenda giamaicana dello sprint Usain Bolt, il robot sviluppato dall'Istituto di ricerca sull'innovazione dei robot umanoidi presso il Centro globale per l'innovazione scientifica e tecnologica dell'Università di Zhejiang a Hangzhou, nella Cina orientale, in collaborazione con due startup di robotica. Alto 175 centimetri e con un peso di 75 chilogrammi, "Bolt" è stato progettato per imitare le proporzioni umane. A sfidare la macchina è stato il direttore dell'istituto Wang Hongta. Dalle immagini si può notare che il robot è stato in grado di muoversi più velocemente dell'uomo. Wang ha sottolineato che l'obiettivo principale della ricerca non era semplicemente quello di battere dei record, ma di sviluppare una base tecnologica che si avvicinasse o superasse i limiti biologici del movimento umano.