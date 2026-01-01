Logo Tgcom24
Mondo
il film della strage

Esplosione Crans-Montana, ecco cosa è successo

Almeno 40 morti e 100 feriti nell'incendio scoppiato nella notte di Capodanno in un bar."Tajani: verifiche sul coinvolgimento di connazionali

di Alessandra Rolla
01 Gen 2026 - 12:11
01:44 
crans-montana
svizzera
incendio
capodanno