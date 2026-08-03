Escherichia coli, Umberto Agrimi Direttore sicurezza alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica a TGcom24: "Non privarsi del piacere, minimizzando i rischi"

In generale cuocere il formaggio contaminato risolve il rischio. Anche se, in linea generale, il consiglio è evitare gli alimenti a latte crudo almeno ai minori di cinque anni, tenendo sempre presente che il virus può comunque colpire anche in età adulta. In generale bisogna fare attenzione alle persone fragili e ai contesti fragili, come RSA e asili nido, ammonisce Agrimi, che suggerisce di trovare sempre una soluzione per "non rinunciare al piacere minimizzando i rischi"