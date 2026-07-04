A ROMA APERTO IL TOUR

Emma: "Preferisco fare cose rischiose che ripetere sempre la stessa"

Due ore di show tra rock, pop e ballad. All'Ippodromo delle Capannelle, Emma comincia il suo tour estivo

di Silvia Carrera
04 Lug 2026 - 13:20
01:35 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Un repertorio in note tra amori, rinascite e ferite. Emma e i suoi 16 anni di carriera costruita passo dopo passo senza scorciatoie. Solo con la potenza della sua voce.

emma