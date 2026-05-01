Emily Blunt e Stanley Tucci hanno la loro stella sulla Walk of Fame

A Hollywood si è tenuta una delle cerimonie più attese dell'anno. Emily Blunt e Stanley Tucci, la coppia di "Il diavolo veste Prada 2", hanno ricevuto le loro stelle sulla celebre Walk of Fame. Presenti da Meryl Streep a Matt Damon e Robert Downey Jr. È stata anche l'occasione per una "reunion" diparte del cast del film più atteso della stagione.