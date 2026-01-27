Elon Musk, l'Ue indaga su X e Grok

È uno scontro acceso quello tra gli Stati Uniti e l'Unione europea. Bruxelles ha avviato un'indagine su Grok, l'intelligenza artificiale del social X, di proprietà di Elon Musk. Secondo l'Ue, Grok non avrebbe adottato le misure necessarie per evitare che la piattaforma generi immagini di donne e bambini reali spogliati dei propri abiti o in pose sessualizzate. La misura della Commissione europea verrà condotta sulla base del Digital Services Act, la legge che mira a contrastare i contenuti online illegali e dannosi, a cui devono rispondere le piattaforme con un elevato numero di utenti.