Elisa, la festa per i 30 anni di carriera a Campovolo: "È una grande gioia"

Aveva 19 anni Elisa quando uscì il suo album d’esordio, “Pipes and Flowers”: tre decenni in cui ha conquistato generazioni diverse, riuscendo a sperimentare, a mescolare stili e contaminazioni, rimanendo sempre accessibile e soprattutto fedele a sé stessa. Il maxi evento a Campovolo, l’11 settembre 2027, la rispecchierà esattamente così: più che un concerto, sarà un’immersione nel suo mondo.