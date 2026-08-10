come nel film di Hitchcock

Elisa attaccata da un uccello in Islanda

L'artista è in vacanza sull'isola con Emma Marrone, Dardust e la manager Francesca Savini

10 Ago 2026 - 16:53
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