E anche tre feriti

Elicottero precipita sul Lago Maggiore: un morto

Da una prima sommaria ricostruzione il velivolo sarebbe precipitato a terra in fase di decollo

12 Giu 2026 - 17:13
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