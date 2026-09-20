Russia Unita intorno al 50%

Elezioni in Russia, stravince (senza sorprese) il partito di Vladimir Putin

A esprimere la propria preferenza ci sono state anche le regioni occupate del Donbass, di Kherson e di Zaporizhzhia

di Emanuela Vernetti
20 Set 2026 - 21:55
01:39 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
russia
elezioni
vladimir putin