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Elettra Lamborghini, pasticcio con i capelli: "Come Britney nel 2007"

La decolorazione finisce male e"la cantante improvvisa un taglio nel bagno di casa

12 Ago 2026 - 15:25
02:20 
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