Effetto guerra in Iran, schizzano verso l'alto i prezzi di frutta e verdura

Il caro petrolio, dovuto al conflitto in Iran, contagia i prezzi del carrello della spesa: per quanto riguarda frutta e verdura i rincari arrivano fino al 50%. Mentre i consumatori chiedono all'antitrust di indagare, la situazione sembra essere peggiore giorno dopo giorno. Come spiega l’Osservatorio del Centro Agroalimentare di Roma a incidere sui costi di produzione sono soprattutto il gasolio agricolo e i fertilizzanti, spesso legati al petrolio e alle materie prime provenienti dal Medio Oriente.