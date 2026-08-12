Dal giorno alla notte in un attimo

Eclissi totale, ecco le immagini del sole "nero"

La prossima eclissi totale di sole si verificherà il 2 agosto nel 2027 e sarà visibile in diversi Paesi

12 Ago 2026 - 20:48
02:08 
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