Tanti applausi e non solo

Eclissi solare, l'urlo di gioia nel momento del "sole nero"

Nel momento in cui la Luna ha coperto totalmente il disco solare tantissimi applausi e urla di gioia per uno spettacolo naturale attesissimo

12 Ago 2026 - 21:58
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