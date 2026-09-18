Sonorità internazionale

Ecco "Paparazzi", il nuovo travolgente singolo di Cesare Cremonini

Il brano anticipa "Amateur", il decimo album di inediti dell'artista, in uscita il 23 ottobre

18 Set 2026 - 15:19
01:30 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
cesare cremonini