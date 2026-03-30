Ecco come nasce una balena, scienziati hanno filmato il parto e c'è una scoperta inaspettata
L'episodio, aggiunge nuove prove al fatto che gli esseri umani non sono l'unica specie a ricevere una qualche forma di assistenza durante e dopo il partodi Marta Alessandra Vittadini
Per crescere un bambino, si dice, ci vuole un villaggio: per far nascere una balena serve, invece, un branco. O meglio, una rete di sostegno, al femminile: i ricercatori del progetto Ceti, l'organizzazione che studia la comunicazione dei capodogli, hanno diffuso un video rarissimo che immortala la nascita di un cucciolo. Anche per loro, come per gli esseri umani, il parto è un'esperienza condivisa, in cui le madri cercano l'aiuto delle proprie simili...