Una fiera dedicata a Carmagnola

Ecco a voi "sua maestà" il peperone

Celebrato in tutte le sue colorate versioni è il protagonista di una manifestazione in provincia di Torino

di Maria Stella Carrara
05 Set 2026 - 13:05
01:29 
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