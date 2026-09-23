È la giornata nazionale della pasta alla norma, il piatto simbolo della cucina catanese

Pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata e basilico. Quattro ingredienti, un profumo che sa di Sicilia e un nome diventato leggenda. È la pasta alla Norma, il piatto catanese che oggi festeggia la sua giornata nazionale e che, per l’occasione, arriva anche al Senato. A Palazzo Madama si celebra uno dei simboli della cucina siciliana, mentre a Catania Cna Agroalimentare conclude "I 100 Giorni della Norma", il progetto nato per valorizzare e tramandare questa specialità, coinvolgendo anche gli studenti degli istituti alberghieri.