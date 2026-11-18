È caccia alla prossima Bond Girl, il ruolo che ha consacrato dive di ogni epoca
Dalla sexy e spregiudicata Halle Berry, passando per Eva Green, Monica Bellucci e non solo. E in liza ci sono già alcune delle attrici più ricercate di Hollywooddi Maria Vittoria Corà
Non un ruolo come un altro. Al fianco di James Bond non può mancare lei, la Bond Girl, un sogno per tantissime attrici. E ora che Robert Pattinson sarà il prossimo 007 bisogna decidere chi sarà al suo fianco. Un ruolo che ha consacrato dive di ogni epoca, un personaggio capace di evolversi e non da considerare come una semplice "spalla", ma molto di più. Da Honor Balckman in "Missione Goldfinger", alla sexy e spregiudicata Halle Berry in "La Morte può attendere", passando anche per Eva Green, Monica Bellucci e Ana de Armas. E in lizza ci sarebbero già alcune delle attrici più richieste di Hollywood come Sydney Sweeney, Margaret Qualley e Zendaya, già Spiederman-Girl e co-protagonista di Pattinson in alcuni film.