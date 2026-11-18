Non un ruolo come un altro. Al fianco di James Bond non può mancare lei, la Bond Girl, un sogno per tantissime attrici. E ora che Robert Pattinson sarà il prossimo 007 bisogna decidere chi sarà al suo fianco. Un ruolo che ha consacrato dive di ogni epoca, un personaggio capace di evolversi e non da considerare come una semplice "spalla", ma molto di più. Da Honor Balckman in "Missione Goldfinger", alla sexy e spregiudicata Halle Berry in "La Morte può attendere", passando anche per Eva Green, Monica Bellucci e Ana de Armas. E in lizza ci sarebbero già alcune delle attrici più richieste di Hollywood come Sydney Sweeney, Margaret Qualley e Zendaya, già Spiederman-Girl e co-protagonista di Pattinson in alcuni film.