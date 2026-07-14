È caccia al nuovo 007: casting aperti per il ruolo di James Bond

Chi sarà il prossimo James Bond? A cinque anni dall'addio di Daniel Craig, il toto-007 entra nel vivo mentre la produzione prepara le riprese del nuovo film, previste nel 2027. Tra i nomi circolati figurano Callum Turner, Tom Francis, Harris Dickinson e Jacob Elordi, mentre Henry Cavill, già provinato in passato, sembrerebbe orientato verso un ruolo da antagonista. L'ex direttrice del casting della saga invita però a puntare su un volto meno conosciuto, per preservare il fascino enigmatico del celebre agente segreto.