E' morta la balenottera del porto di Napoli

"Buongiorno. Purtroppo è morta la balenottera che era entrata nel porto di Napoli". Con queste parole, sui suoi social, il deputato Francesco Emilio Borrelli dà l'annuncio della tragica fine del cetaceo, che, nei giorni scorsi, aveva allertato la guardia costiera, perché sembrava disorientata. A corredo dell'annuncio "funebre", un video di Massimo Sparnelli di Napoli Oggi, in cui si vede il recupero dell'animale, della lunghezza stimata di circa 10-12 metri, trainato da un rimorchiatore.