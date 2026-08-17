Passeggeri particolari

Due capre hanno preso il bus a Portland

Il video ripreso dalle telecamere di sicurezza della fermata e da quelle del mezzo pubblico

17 Ago 2026 - 12:20
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Sembra una barzelletta. Due capre salgono su un bus a Portland, Oregon, e poi scendono educatamente quando il conducente riapre le porte

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