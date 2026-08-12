Sfida "rituale"

Due biacchi lottano per le strade di Caltagirone

In provincia di Catania, due serpenti hanno dato sfoggio della rituale "lotta" per il possesso del territorio e per l'accoppiamento"

12 Ago 2026 - 11:37
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