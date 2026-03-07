Il video

Dubai, un drone iraniano colpisce la Torre Marina 23

Il grattacielo residenziale si trova nell'area del lungomare della marina della città degli Emirati Arabi Uniti

07 Mar 2026 - 19:47
00:20 
videovideo

Nonostante le recentissime scuse del presidente iraniano per gli attacchi ai Paesi del Golfo, nella serata italiana di sabato 7 marzo un drone iraniano avrebbe colpito il grattacielo residenziale Torre Marina 23 a Dubai. L'edificio, noto anche come Marsa Dubai, ha 88 piani e i suoi 392,8 metri di altezza ne fanno il sesto edificio residenziale più alto del mondo. Si trova nella zona del lungomare della marina, una delle più turistiche e lussuose della città. 

Stando ad alcune indiscrezioni, pare che il drone abbia impattato al 76esimo piano dell'edificio. La famiglia che risiede in quell'appartamento è all’estero, ma in casa c'era la loro assistente domestica e pare che sia rimasta ferita. Le autorità stanno indagando ulteriormente sull'incidente per determinare motivazioni e conseguenze.

dubai
video evidenza