Dubai, un drone iraniano colpisce la Torre Marina 23
Il grattacielo residenziale si trova nell'area del lungomare della marina della città degli Emirati Arabi Uniti
Nonostante le recentissime scuse del presidente iraniano per gli attacchi ai Paesi del Golfo, nella serata italiana di sabato 7 marzo un drone iraniano avrebbe colpito il grattacielo residenziale Torre Marina 23 a Dubai. L'edificio, noto anche come Marsa Dubai, ha 88 piani e i suoi 392,8 metri di altezza ne fanno il sesto edificio residenziale più alto del mondo. Si trova nella zona del lungomare della marina, una delle più turistiche e lussuose della città.
Stando ad alcune indiscrezioni, pare che il drone abbia impattato al 76esimo piano dell'edificio. La famiglia che risiede in quell'appartamento è all’estero, ma in casa c'era la loro assistente domestica e pare che sia rimasta ferita. Le autorità stanno indagando ulteriormente sull'incidente per determinare motivazioni e conseguenze.